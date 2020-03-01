Боец UFC Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/533/12983533/dfe-pic905-895x505-24058.png">

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев показал средний палец трибунам после победы над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169.

Поединок, прошедший в американском Норфолке, завершился победой россиянина техническим нокаутом на 38-й секунде первого раунде. Ранняя остановка боя вызвала недовольство у Куцелабы и болельщиков. В ответ на свист трибун Анкалаев показал неприличный жест.

Теперь в активе Анкалаева 13 побед и одно поражение в профессиональной карьере.

Ранее Анкалаев рассказал о том, как относится к словам ирландца Конора Макгрегора о Дагестане.