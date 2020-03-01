Боец UFC Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победы
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев показал средний палец трибунам после победы над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169.
Поединок, прошедший в американском Норфолке, завершился победой россиянина техническим нокаутом на 38-й секунде первого раунде. Ранняя остановка боя вызвала недовольство у Куцелабы и болельщиков. В ответ на свист трибун Анкалаев показал неприличный жест.
Теперь в активе Анкалаева 13 побед и одно поражение в профессиональной карьере.
Ранее Анкалаев рассказал о том, как относится к словам ирландца Конора Макгрегора о Дагестане.
Ankalaev flipping off the hostile #UFCNorfolk crowd. pic.twitter.com/niTstUgber— stevejeffery (@stevejeffery) March 1, 2020