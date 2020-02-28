В УЕФА высказались о возможном переносе Евро из-за коронавируса

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказался о возможном переносе сроков проведения чемпионата Европы 2020 года из-за короновируса.

Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

«Сейчас нет необходимости менять что-либо в запланированном расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы УЕФА.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались 2,8 тысячи человек, 36 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 83 тысячи.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по хоккею могут отменить из-за коронавируса.