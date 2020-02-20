Гвардиола намерен остаться в «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен остаться в клубе, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию из Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Би-би-си».
По его словам, доверие к клубному руководству осталось на прежнем высоком уровне, поэтому никаких перемен в работе каталонец не намерен производить.
Столико отметить, что Гвардиола готов продолжить работу с «Сити» и в Лиге 2.
Напомним, что в перенесенном матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) действующие чемпионы страны обыграли лондонский «Вест Хэм» со счетом 2:0.
Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» в гостях обыграл лондонский «Тоттенхэм».