Агент Кака заявил о готовности рассмотреть предложение ЦСКА
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Агент защитника бразильского «Крузейро» Кака Нене Зизи заявил о готовности рассмотреть возможное предложение столичного ЦСКА о покупке своего клиента. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, красно-синие являются одним из самых больших европейских клубов, поэтому проигнорировать их интерес будет невозможно.
При этом Зизти заявил, что к настоящему моменту никто из представителей армейцев не связывался.
Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин провел встречу с президентом «Сочи» Борисом Ротенбергом.