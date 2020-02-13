Агент Кака заявил о готовности рассмотреть предложение ЦСКА

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Агент защитника бразильского «Крузейро» Кака Нене Зизи заявил о готовности рассмотреть возможное предложение столичного ЦСКА о покупке своего клиента. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, красно-синие являются одним из самых больших европейских клубов, поэтому проигнорировать их интерес будет невозможно.

При этом Зизти заявил, что к настоящему моменту никто из представителей армейцев не связывался.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин провел встречу с президентом «Сочи» Борисом Ротенбергом.