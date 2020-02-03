Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ
Зарплата нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина приравнена к Минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), сообщает «РБК-Спорт».
«На момент заключения контракта в сентябре МРОТ составлял 11280 руб», — заявил источник в клубе.
Он отметил, что при увеличении МРОТ вырастет и зарплата игрока. Также собеседник заявил, что футболист не навязывал свои условия и сразу принял предложение «Зенита».
В сентябре Кокорин вышел на свободу после тюремного заключения за две драки, которые произошли в октябре 2018 года. «Зенит» заключил контракт с игроком до конца нынешнего сезона.