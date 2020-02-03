Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ

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Зарплата нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина приравнена к Минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), сообщает «РБК-Спорт».

«На момент заключения контракта в сентябре МРОТ составлял 11280 руб», — заявил источник в клубе.

Он отметил, что при увеличении МРОТ вырастет и зарплата игрока. Также собеседник заявил, что футболист не навязывал свои условия и сразу принял предложение «Зенита».

В сентябре Кокорин вышел на свободу после тюремного заключения за две драки, которые произошли в октябре 2018 года. «Зенит» заключил контракт с игроком до конца нынешнего сезона.

Ранее Кокорин сообщил о своей зарплате в «Зените».