Шайба Кучерова принесла «Тампе» победу над «Сан-Хосе»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Тампы». Для команды эта победа стала третьей подряд.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу, а Михаил Сергачев отличился, отдав голевую передачу.

После этого матча «Тампа» идет на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, «Сан-Хосе» расположился на 13-й позиции в Западной конференции.

Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» с крупным счетом обыграл «Калгари».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе Шаркс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 0:3

0:1 — Стэмкос (Шаттенкирк, Сергачев), 24:04;

0:2 — Кучеров (Стэмкос, Поинт), 57:57;

0:3 — Палат (п.в., Чирелли), 59:43.