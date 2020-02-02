Шайба Кучерова принесла «Тампе» победу над «Сан-Хосе»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Тампы». Для команды эта победа стала третьей подряд.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу, а Михаил Сергачев отличился, отдав голевую передачу.
После этого матча «Тампа» идет на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, «Сан-Хосе» расположился на 13-й позиции в Западной конференции.
Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» с крупным счетом обыграл «Калгари».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе Шаркс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 0:3
0:1 — Стэмкос (Шаттенкирк, Сергачев), 24:04;
0:2 — Кучеров (Стэмкос, Поинт), 57:57;
0:3 — Палат (п.в., Чирелли), 59:43.