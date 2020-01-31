Тело рабочего нашли под завалами СКК

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В ГУ МЧС сообщили, что под завалами спортивно-концертного комплекса «Петербургский» нашли тело рабочего, передает «Интерфакс».

«Обнаружено тело погибшего работника. Остальные члены бригады, их всего было четверо, живы», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, опасности дальнейшего разрушения нет.

Ранее сообщалось, что произошло обрушение 80% конструкций стен и кровли СКК. При обрушении пропал 29-летний рабочий.

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