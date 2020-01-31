Тело рабочего нашли под завалами СКК
В ГУ МЧС сообщили, что под завалами спортивно-концертного комплекса «Петербургский» нашли тело рабочего, передает «Интерфакс».
«Обнаружено тело погибшего работника. Остальные члены бригады, их всего было четверо, живы», — сообщили в ведомстве.
По данным МЧС, опасности дальнейшего разрушения нет.
Ранее сообщалось, что произошло обрушение 80% конструкций стен и кровли СКК. При обрушении пропал 29-летний рабочий.
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