Из-за коронавируса в Китае не состоятся 4 теннисных турнира

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Четыре «челленджера», которые должны были пройти в Китае в марте, отменены. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Известно, что причиной для отмены турниров стал коронавирус, который охватил всю страну. Из-за эпидемии заболело более 4500 человек, а 106 — умерло. Власти страны изолировали города Ухань и Хуанган и объявили там карантин.

Также из-за коронавируса власти Китая отменили олимпийский отборочный турнир по боксу. Он пройдет в Иордании

Первый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован именно в Китае, в городе Ухане. Вирус вызывает не известную ранее форму пневмонии. Заболевшие были выявлены также и в Южной Корее.

Ранее сообщалось, что боец ММА по прозвищу «Супергерой» арестован за торговлю наркотиками.