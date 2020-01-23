У Медведева пошла кровь из носа во время поединка на Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2020, передает Sport24.
Турнир проходит в Мельбурне.
В победном матче второго раунда против испанца Педро Мартинеса при счете 7:5, 5:0 у отечественного спортсмена пошла кровь из носа, которую врачам не удалось остановить сразу. Медведев был вынужден взять медицинский перерыв и после продолжил матч.
Стоит отметить, что теперь россиянин встретится с победителем пары Хауме Мунар — Алексей Попырин.
Ранее сообщалось, что теннисистка Соболенко обратится в суд для наказания ненавистника ее семьи.