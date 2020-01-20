Российские клубы могут обязать платить взносы за регистрацию футболистов

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Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут обязать вносить взносы за за регистрацию футболистов, которые не являются своими воспитанниками, передает «Матч ТВ».

По информации телеканала, сумма взносов составит 1 млн рублей. Для команд Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) аналогичный сбор может составить 500 тысяч рублей.

Соответствующее предложение было высказано на семинаре по лицензированию клубов. Вопрос будет вынесен на рассмотрение исполкому Российского футбольного союза (РФС).

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ поддержали расширение лиги.