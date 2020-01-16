Российские гандболисты завершили чемпионат Европы третьим поражением
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В рамках предварительного этапа чемпионата Европы по гандболу мужская сборная России проиграла Дании.
Встреча закончилась со счетом 28:31.
Стоит отметить, что сборная России потеряла шансы на выход в следующий раунд первенства еще после первых двух туров, уступив в матчах против Венгрии (25:26) и Исландии (23:34).
Чемпионат Европы по гандболу — 2020.
Группа Е. Третий тур
Россия — Дания — 28:31
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