Овечкин вышел на чистое 11-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 11-е место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во встрече регулярного чемпионата против «Каролины Харрикейнз» россиянин открыл счет с передачи Тома Уилсона. К концу первого периода впереди «Вашингтон» — 1:0.

Теперь в активе форварда 685 заброшенных шайб. По этому показателю Овечкин обогнал финского нападающего Теэму Селянне (684). До идущего на десятом месте Марио Лемье осталось пять голов.

Рекорд по числу заброшенных за карьеру шайб принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894). Также в тройку лучших входят канадец Горди Хоу (801) и чех Яромир Ягр (766).

Ранее генеральный менеджер НХЛ «Вашингтона» Брайан Маклеллан предсказал продолжение голевой серии Овечкина.