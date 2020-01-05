Ни разу в истории МЧМ Канада и Россия не выигрывали друг у друга 2 матча

<img src="//img.gazeta.ru/files3/50/12897050/RIAN_6124290.HR-pic905-895x505-1024.jpg">

Сегодня, 5 января, пройдет финальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею. Напомним, что он проходит в Чехии.

Финалистами стали сборные России и Канады. Их встреча пройдет в 21:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет ее текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, что всего за время выступлений на турнире национальные команды сражались друг с другом 26 раз, при этом отечественные хоккеисты обыгрывали канадцев 12 раз, а однажды их встреча завершилась ничьей.

В текущем МЧМ российские спортсмены разгромили соперника со счетом 6:0.

Отметим, что еще ни разу за историю мирового молодежного первенства Канада и Россия не выигрывали друг у друга два матча на турнире. Например, в 2002 году отечественные игроки уступили канадской команде со счетом 2:5 в групповом этапе, но реванш в финале — 5:4. Через девять лет россияне вновь уступили сборной Канады в группе (счет — 6:3), но также уступили и в финальном сражении — 3:5.

В 2013 году российские хоккеисты повторили успех 2002-го года.

Ранее сообщалось, что Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ.