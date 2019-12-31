Фанаты оправдали поведение Загитовой во время фотосессии

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Поклонники олимпийской чемпионки Алины Загитовой с пониманием отнеслись к ее поведению во время раздачи автографов и фотосессии, сообщает Sport24.

Во время подготовки к фотографии некоторые фанаты пытались обнять фигуристку или дотронуться до нее, что она пресекала, давая понять, что это дискомфортно для нее. Однако некоторые люди затем обвинили ее в через чур резком поведении.

Поклонники спортсменки встали на ее сторону, отметив, что она имела на такое поведение полное право, а также призвали брать во внимание ее усталость и загруженность.

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