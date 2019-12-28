Трусова — о провале в произвольной: я не справилась с давлением

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Ученица прославленного тренера Этери Тутберидзе Александра Трусова раскрыла причины провала в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию, который в настоящее время проходит в Красноярске. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, последний стартовый номер сильно давил на нее.

«Сильно недовольна своим прокатом. Было слишком большое давление из-за того, что я выступала последней. Это и сыграло злую шутку со мной. Буду работать, чтобы на следующих стартах все было получше», — сказала 15-летняя спортсменка.

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