Трусова — о провале в произвольной: я не справилась с давлением
Ученица прославленного тренера Этери Тутберидзе Александра Трусова раскрыла причины провала в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию, который в настоящее время проходит в Красноярске. Об этом сообщает Sport24.
По ее словам, последний стартовый номер сильно давил на нее.
«Сильно недовольна своим прокатом. Было слишком большое давление из-за того, что я выступала последней. Это и сыграло злую шутку со мной. Буду работать, чтобы на следующих стартах все было получше», — сказала 15-летняя спортсменка.
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