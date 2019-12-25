Кононов впервые высказался о фанатах «Спартака»
Экс-наставник московского «Спартака» Олег Кононов рассказал об отношениях с болельщиками красно-белых.
Специалист впервые высказался о работе в стане москвичей после увольнения в сентябре 2019 года.
«Настоящие болельщики стараются помогать футболистам. Как это было в 2005 году, когда они не освистывали, а гнали вперед «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. А вот другие фанаты в первую очередь рвутся показать себя.
Уже в этом сезоне я участвовал в двух встречах с фанатами. Я просил о поддержке не себя, а молодых игроков. И все было хорошо... А потом началось. Да, я встречал и встречаю болельщиков «Спартака» на улицах, однако ни разу не сталкивался с агрессией. Лишь поддержка и понимание, что свою работу я сделал честно. Я лишь хотел помочь «Спартаку» двигаться дальше, достичь результата даже в период смены поколений. Жаль, что в итоге это не удалось», — приводит слова Кононова «СЭ».
Напомним, что белорусский тренер встал у руля «Спартака» в ноябре 2018-го.
Ранее сообщалось, что РУСАДА в ноябре тестировало игроков только одного клуба РПЛ.