«Ливерпуль» получил разрешение на золотую эмблему на один матч АПЛ

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«Ливерпуль» получил разрешение от Английской премьер-лиги (АПЛ) выступить в одной встрече с нашивкой победителей клубного чемпионата мира. Об этом информирует The Telegraph.

Источник утверждает, что победу в клубном ЧМ «красные» смогут отпраздновать со своими фанатами 29 декабря во время домашнего матча с «Вулверхэмптоном». При этом значок победителей подопечные Юргена Клоппа все еще не получили от Международного футбольного союза (ФИФА). В случае, если все же значок выдадут вовремя, игроки «Ливерпуля» будут выступать с ним в качестве нашивки на форме.

Напомним, что согласно правилам организации клуб-чемпион имеет право носить эмблему победителей ЧМ с того дня, как он выиграл, вплоть до финала следующего турнира.

Ранее Клопп прокомментировал переход Такуми Минамино в «Ливерпуль».