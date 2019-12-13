Владелец «Вашингтона» лестно отозвался об Овечкине

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис поделился мнением об российском нападающем команды Александре Овечкине, передает Sport24.

Капитан «столичных» поучил награду Wayne Gretzky International Award. Приз вручается за вклад в развитие американского хоккея. Названа она именем легендарного игрока Уэйна Гретцки.

«Эта награда предназначена для международного игрока, который поднял уровень хоккея в США. И я не могу назвать другого игрока, который заслуживает эту награду больше, чем Овечкин», — сказал Леонсис в интервью клубному ТВ.

Примечательно, что Овечкин в своей карьере имеет шанс побить рекорд Гретцки по результативности в Национальной хоккейной лиге.

Ранее сообщалось, что Овечкин получил награду за вклад в развитие американского хоккея.