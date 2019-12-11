Третьяк: положительно отношусь к возвращению пива на стадионы

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк дал оценку возможному возвращению продаж алкоголя на стадионах.

Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru» Максим Гужевский.

«Положительно отношусь к возвращению пива на стадионы, так как это позволяет заработанные деньги тратить на спорт и его развитие. За границей все пивные компании привязаны к спорту: футболу, хоккею.

Мы поддерживаем в Госдуме принятие закона об употреблении пива на стадионах. Я буду на заседании поддерживать этот законопроект», — заявил Третьяк.

Ранее гол Панарина не спас «Рейнджерс» от проигрыша «Лос-Анджелесу».