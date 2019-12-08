Загитова обратилась к болельщикам после финала Гран-при
Олимпийская чемпионка Алина Загитова обратилась к болельщикам после финала Гран-при по фигурному катанию, передает РИА «Новости».
Спортсменка отметила, что у нее не все получилось в произвольной программе, однако она рада была оказаться в финале серии и соревноваться с лучшими фигуристками мира.
«Спасибо болельщикам за поддержку, я видела ваши плакаты «Alina» и российские флаги — это невероятно — я слышала всех вас. Для меня ваша любовь дороже золота», — написала Загитова в Instagram.
Также фигуристка поблагодарила тренеров Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.
По сумме двух программ Загитова заняла последнее, шестое место. Победу одержала ее соотечественница Алена Косторная.
Ранее хореограф группы Тутберидзе поблагодарил Загитову.
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⛸ Вот и закончился финал гран-при. Не всё получилось в произвольной, но я рада быть в финале и соревноваться среди сильнейших в мире ����. Спасибо болельщикам за поддержку, я видела ваши плакаты "АLINA" и российские флаги - это невероятно �������� - я слышала всех вас . Для меня ваша любовь дороже золота ❤. Вы ЛУЧШИЕ ♥️����, вы самые замечательные, и вместе мы будем идти только вперёд �� ��♀️ Также спасибо моим @shiseido и @puma за постоянную поддержку, помощь и поздравления на протяжении всех этапов гран-при. И моё БОЛЬШОЕ СПАСИБО тренерам @tutberidze.eteri, @daniil_gleikhengauz и Сергею Викторовичу Дудакову, а также моей семье �������� �� ⛸The final of Grand prix is over and I was very proud to be among the strongest skaters of the world ����. THANK YOU to my fans, I saw your numerous banners "ALINA" - it was FANTASTIC �������� . I heard you - I felt you ��. For me you are so valuable as a huge golden medal ❤. YOU ARE THE BEST ♥️����, and together we will move forward �� ��♀️ . Let me THANK my friends from @shiseido and @puma for your continuous support, help and congratulations during all the cups of GP. And my SPECIAL THANKS to @tutberidze.eteri, @daniil_gleikhengauz and Serguey Dudakov, and also my lovely family �������� �� ⛸グランプリファイナルが終了しました。世界最高峰のスケーター達と共に戦えたこと光栄に思います����。ファンの皆様、本当にありがとう。「ALINA」と書かれた応援プレートしっかりと見えました！��������皆さんの想い、しっかりと届きました��。私にとって皆さんは金メダルよりかけがえのない存在です❤最高です♥️����今後も皆さんと一緒に前進できたらと思います。�� ��♀️そしてこのグランプリシリーズをずっとサポートしてくれた @shiseido と @puma に感謝します。また、 @tutberidze.eteri, @daniil_gleikhengauz 、Sergey Dudakovそして私の素敵な家族に感謝します�������� �� #фигурноекатание #figureskating #フィギュアスケート #isu #grandprix #italy #torino #teamrussia #teamtutberidze #shiseido #puma #pumarussia