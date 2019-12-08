Олимпийская чемпионка Алина Загитова обратилась к болельщикам после финала Гран-при по фигурному катанию, передает РИА «Новости».

Спортсменка отметила, что у нее не все получилось в произвольной программе, однако она рада была оказаться в финале серии и соревноваться с лучшими фигуристками мира.

«Спасибо болельщикам за поддержку, я видела ваши плакаты «Alina» и российские флаги — это невероятно — я слышала всех вас. Для меня ваша любовь дороже золота», — написала Загитова в Instagram.

Также фигуристка поблагодарила тренеров Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.

По сумме двух программ Загитова заняла последнее, шестое место. Победу одержала ее соотечественница Алена Косторная.

Ранее хореограф группы Тутберидзе поблагодарил Загитову.