Тарасова поддержала Загитову после неудачи фигуристки в финале Гран-при

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала олимпийскую чемпионку Алину Загитову после ее неудачи в финале Гран-при по фигурному катанию, передает Первый канал.

Спортсменка заняла лишь шестое место по сумме двух прокатов, хотя после короткой программы шла на втором месте. Фигуристка, которая занимается в группе у российского специалиста Этери Тутберидзе, допустила ряд серьезных ошибок в произвольном выступлении, в том числе и падение.

«Ей очень тяжело. Тяжело это вообще понять. Не надо, Алина. Не плачь! Ты прекрасная спортсменка. Спортсмен не может не пережить несчастливые моменты. Не может быть так, чтобы все шло наверх», — заявила Тарасова.

Финал выиграла Алена Косторная, Анна Щербакова стала второй, замкнула тройку лидеров Александра Трусова. Все трое являются воспитанницами Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что зрители на арене возмутились оценками занявшей последнее место Загитовой.