Президент ЦСКА Гинер назвал главу департамента судейства «конченым негодяем»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова.

Таким образом функционер отреагировал на ничью в матче 19-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1). На 63-й минуте игры арбитр назначил спорный пенальти в ворота армейцев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Господин Егоров — конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять Российскую премьер-лигу не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уйдет в отставку», — цитирует Гинера Sport24.

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обматерил главного судью матча Василия Казарцева.