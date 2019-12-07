Семин — о разгроме «Локомотива»: нужно держать удар

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

Встреча завершилась разгромным поражением «железнодорожников», московский клуб пропустил четыре мяча, а забить не смог ни одного.

«Нужно держать удар и сделать выводы — попозже, не на горячую голову. Учиться и принять это поражение. Сегодня Тула нас научила — научила быстро контратаковать, больше выигрывать единоборств», — заявил специалист.

«Локомотив» продолжает идти на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 34 очка, однако позиция команды может измениться после того, как свою игру 19-го тура проведут ЦСКА и «Краснодар».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» потерпел разгромное поражение от «Арсенала» в матче РПЛ.