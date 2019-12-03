Черчесов: был бы рад встретиться с Украиной на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не против противостояния с Украиной на чемпионате Европы 2020 года.

Финальный турнир Евро пройдет в 12 городах Старого света с 12 июня по 12 июля.

«Во-первых, я был бы рад с Андреем Шевченко поговорить. Давно его не видел.

Однако если это случится, то случится где-то в полуфинале или четвертьфинале. Насчет того, проиграем или нет, спорить не хочу. Просто буду рад с ними встретиться с друзьями. Им и передаю привет!» — сказал Черчесов в интервью YouTube-каналу «Любители».

Стоит отметить, что соперниками сборной России по группе В стали команды Бельгии, Дании и Финляндии.

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