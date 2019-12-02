Матч «Сочи» — «Рубин» не будет перенесен

Российская премьер-лига (РПЛ) приняла решение не переносить матч 19-го тура между «Сочи» и казанским «Рубин», сообщает РИА «Новости».

Матч запланирован на 8 декабря, и пока изменений в календаре чемпионата России не планируется.

До этого матч 18-го тура национального первенства между «Сочи» и «Оренбургом» был перенесен из-за острой ротавирусной инфекции у большого количества футболистов и сотрудников сочинской команды. При этом пока неизвестно, когда будет проведена встреча.

Ранее тренер «Сочи»:заявил, что футболисты готовы играть с «Оренбургом» и 1 декабря, и в 2020 году.