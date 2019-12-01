Стал известен соперник сборной России перед Евро-2020
Сборная России сыграет товарищеский матч против команды Польши перед стартом чемпионата Европы 2020 года, передает ТАСС.
Об этом заявил генеральный секретарь Польского футбольного союза Мацей Савицкий.
«Подтверждены товарищеские матчи нашей сборной: 31 марта — Польша — Украина, 2 июня — Польша — Россия», — написал Савицкий в Twitter.
Жеребьевка финальной части Евро-2020 прошла в Бухаресте 30 ноября. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Финляндии.