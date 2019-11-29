Губерниев скептически отнесся к перпективам женской биатлонной сборной

Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев скептически отнесся к перспективам женской биатлонной сборной России. Об этом сообщает RT.

По его словам, первостепенной задачей для национальной команды должно являться возвращение полноценной квоты.

«Мы должны вернуть полную квоту. Еще хочется, чтобы Светлана Миронова прибавила в стрельбе. Если это произойдет, то мы получим спортсменку экстра-класса. Наш козырь — гонки с большим количеством огневых рубежей. Пока все промажут, мы попадем и выиграем», — сказал Губерниев.

Ранее сообщалось, что объявлен состав сборной России по биатлону на смешанные эстафеты на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде