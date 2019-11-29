Опубликовано фото из раздевалки «Краснодара» после победы над «Базелем»

Опубликована фотография из раздевалки «Краснодара» после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы со швейцарским «Базелем», сообщает Sport24.

Встреча завершилась минимальной победой краснодарского клуба — 1:0. Счет был открыт только на 72-й минуте игры, отличился бразильский форвард Ари.

Примечательно, что под конец встречи Ари получил вторую желтую карточку в матче и был вынужден покинуть поле.

Ранее Юрий Газинский оценил шансы «Краснодара» на выход в плей-офф Лиги Европы.