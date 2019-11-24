Фанаты «Факела» устроили драку с футболистами после матча

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12055357/RIAN_5577139.HR-pic905-895x505-55074.jpg">

Фанаты воронежского «Факела» устроили драку с игроками команды после поражения от «Нижнего Новгорода» в матче Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), передает РИА «Новости».

Болельщики, недовольные выступлением команды в нынешнем сезоне, выбежали на поле и атаковали футболистов своей команды.

Встреча между «Факелом» и «Нижним Новгородом», прошедшая в Воронеже, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

После 25 туров «Факел» набрал 16 очков и занимает последнее место в турнирной таблице. Лига ушла на зимний перерыв.

Ранее сообщалось, что футболист ударил вратаря соперников и спровоцировал драку в Бразилии.