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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала лучший результат сезона в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.

За свое выступление россиянка получила 151,15 балла. Фигуристка занимает промежуточное первое место. После короткой программы Загитова располагалась на четвертой строчке.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном фигурном катании Алексей Ягудин обратился к Загитовой после неудачного выступления в короткой программе.