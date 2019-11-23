Загитова показала лучший результат сезона в произвольной программе
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала лучший результат сезона в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
За свое выступление россиянка получила 151,15 балла. Фигуристка занимает промежуточное первое место. После короткой программы Загитова располагалась на четвертой строчке.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.
Ранее олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном фигурном катании Алексей Ягудин обратился к Загитовой после неудачного выступления в короткой программе.