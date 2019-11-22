Хачанов уступил Джоковичу в матче Кубка Дэвиса

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Российский теннисист Карен Хачанов уступил сербу Новаку Джоковичу в матче Кубка Дэвиса.

Матч продолжался 1 час и 14 минут и завершился со счетом 3:6, 3:6 в пользу 32-летнего спортсмена.

23-летний уроженец Москвы совершил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-поинта. Джокович не сделал ни одной двойной ошибки.

Газета.Ru вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, счет в противостоянии стал равным — 1:1. Исход противостояние решится по результатам парной встречи.

Ранее сообщалось, что сборная Канады вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, оказавшись сильнее австралийской команды в четвертьфинале.