Хачанов уступил Джоковичу в матче Кубка Дэвиса
Российский теннисист Карен Хачанов уступил сербу Новаку Джоковичу в матче Кубка Дэвиса.
Матч продолжался 1 час и 14 минут и завершился со счетом 3:6, 3:6 в пользу 32-летнего спортсмена.
23-летний уроженец Москвы совершил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-поинта. Джокович не сделал ни одной двойной ошибки.
Газета.Ru вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Таким образом, счет в противостоянии стал равным — 1:1. Исход противостояние решится по результатам парной встречи.
Ранее сообщалось, что сборная Канады вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, оказавшись сильнее австралийской команды в четвертьфинале.