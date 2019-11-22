Защитник «Ростова» рассказал о настрое на матч с «Динамо»

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Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков рассказал, чего ждет от матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо», передает газета «Известия».

После 16-ти туров чемпионата России «Ростов» идет на третьей строчке, набрав 30 баллов. «Динамо» расположилось на 11-й строчке, имея в активе 18 очков.

«Будем настраиваться на «Динамо» очень серьезно, как и на остальных наших соперников. Постараемся выжать максимум из предстоящего матча. Думаю, все будет в порядке», — заявил футболист.

Матч состоится 23 ноября в Москве. Встреча запланирована на 16.30 по московскому времени.

Ранее известный тренер высказался о предстоящем матче «Рубин» — «Зенит».