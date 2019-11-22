Загитова дала совет Трусовой и Щербаковой
Олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова в интервью Первому каналу дала совет Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Алене Косторной.
Щербакова и Трусова, которые владеют четверными прыжками, уже обеспечили себе участие в финале Гран-при. Косторная заняла первое место на одном из этапов, обыграв Загитову, которая стала второй.
«Не сдаваться. Но они все это и так знают — мы с ними каждый день это обсуждаем», — сказала фигуристка.
Косторная и Загитова выступят на шестом этапе Гран-при в Японии.