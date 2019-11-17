Роналду сравнил газон в Люксембурге с картофельным полем
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду критично отозвался о газоне стадиона национальной команды Люксембурга, передает Goal.
Португальская команда обыграла Люксембург со счетом 2:0, Роналду стал автором одного из голов своей команды.
«Сложно играть в таких условиях. Это было похоже на картофельное поле», — заявил форвард.
Эта победа позволила Португалии выйти выйти на чемпионат Европы — 2020.
Ранее сообщалось, что Португалия одолела Люксембург и вышла на чемпионат Европы.