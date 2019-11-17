Роналду сравнил газон в Люксембурге с картофельным полем

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду критично отозвался о газоне стадиона национальной команды Люксембурга, передает Goal.

Португальская команда обыграла Люксембург со счетом 2:0, Роналду стал автором одного из голов своей команды.

«Сложно играть в таких условиях. Это было похоже на картофельное поле», — заявил форвард.

Эта победа позволила Португалии выйти выйти на чемпионат Европы — 2020.

Ранее сообщалось, что Португалия одолела Люксембург и вышла на чемпионат Европы.