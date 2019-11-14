Чемпионат России по фигурному катанию может пройти в Челябинске
Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что чемпионат России 2020 года может пройти в Челябинске.
«Они прислали заявку, скорее всего, соревнования пройдут там», — цитирует Горшкова Sport24.
Решение о месте проведения первенства страны по фигурному катанию 2020 года будет утверждено на исполкоме ФФККР, который пройдёт с 28 по 29 декабря.
В прошлом сезоне чемпионат России прошел в Саранске. Действующей чемпионкой является Анна Щербакова.
Ранее сообщалось, что Россия отказалась от финала Гран-при по фигурному катанию.