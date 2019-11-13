Экс-тренер сборной России высказался о ситуации с Ковальчуком

<img src="//img.gazeta.ru/files3/924/12809924/RTX6NW6X-pic905-895x505-45839.jpg">

Бывший тренер сборной России по хоккею прокомментировал ситуацию вокруг нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука, передает «Чемпионат.com».

13 ноября стало известно, что клуб намерен вывести хоккеиста из состава команды. При этом тренироваться вместе с одноклубниками он сможет, а вот принимать участие в матчах — нет.

«На мой взгляд, можно любого игрока «утопить», а можно хорошему игроку дать раскрыться в полной мере. Всё это зависит от качества и тренерской философии. Мы не знаем всей подноготной и внутренней кухни ситуации Ильи в клубе, поэтому более конкретно я говорить не могу», — заявил Быков.

Ранее The Athletic сообщил, что представители Ковальчука отказываются от комментариев.