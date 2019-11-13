Экс-тренер сборной России высказался о ситуации с Ковальчуком
Бывший тренер сборной России по хоккею прокомментировал ситуацию вокруг нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука, передает «Чемпионат.com».
13 ноября стало известно, что клуб намерен вывести хоккеиста из состава команды. При этом тренироваться вместе с одноклубниками он сможет, а вот принимать участие в матчах — нет.
«На мой взгляд, можно любого игрока «утопить», а можно хорошему игроку дать раскрыться в полной мере. Всё это зависит от качества и тренерской философии. Мы не знаем всей подноготной и внутренней кухни ситуации Ильи в клубе, поэтому более конкретно я говорить не могу», — заявил Быков.
Ранее The Athletic сообщил, что представители Ковальчука отказываются от комментариев.