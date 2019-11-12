Квят останется в «Торо Росо» в 2020 году

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Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят останется в итальянской команде «Торо Росо». Об этом объявила пресс-служба «красных быков».

Вместе с отечественным спортсменом в команде останется второй пилот — Пьер Гасли.

Напомним, что в составе итальянцев Квят выступает с начала текущего сезона. Сезон-2018 россиянин провел в стане «Феррари».

Гасли начал выступление за «Торо Россо» с сентября 2019 года. До этого он был гонщиком «Ред Булла».

За два этапа до окончания сезона на счету Квята, который занимает 13-е место в личном зачете, 34 очка. На счету Гасли, который располагается на восьмой строчке, 77 очков.

Ранее пострадавший от действий Квята пилот высказался о столкновении.