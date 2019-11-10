Туктамышева обвинила себя в неудаче на этапе в Китае
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление на этапе Гран-при в Китае, передает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
Ученица российского специалиста Алексея Мишина заняла третье место на этапе, лишившись шансов попасть в финал Гран-при. Стоит отметить, что в короткой программы фигуристка упала с тройного акселя — ее коронного прыжка. Однако в произвольном выступлении она исправилась и дважды исполнила этот прыжковый элемент.
«В целом могла лучше, конечно. Эмоции очень двоякие так как получилась хорошая произвольная, и я была рада. А в итоге третьему месту я оказалась не очень рада. Но я сама виновата», — заявила она.
Ранее фигуристка Елена Радионова оценила выступления Щербаковой и Туктамышевой.