Туктамышева обвинила себя в неудаче на этапе в Китае

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление на этапе Гран-при в Китае, передает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Ученица российского специалиста Алексея Мишина заняла третье место на этапе, лишившись шансов попасть в финал Гран-при. Стоит отметить, что в короткой программы фигуристка упала с тройного акселя — ее коронного прыжка. Однако в произвольном выступлении она исправилась и дважды исполнила этот прыжковый элемент.

«В целом могла лучше, конечно. Эмоции очень двоякие так как получилась хорошая произвольная, и я была рада. А в итоге третьему месту я оказалась не очень рада. Но я сама виновата», — заявила она.

Ранее фигуристка Елена Радионова оценила выступления Щербаковой и Туктамышевой.