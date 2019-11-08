Гвардиола назвал лучшую команду мира

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что «Ливерпуль» является самой лучшей командой мира.

«Вероятно, сейчас «Ливерпуль» — самая сильная команда в мире. Это исключительная команда. Прямо сейчас «Энфилд» — один из стадионов, на котором сложнее всего играть в Европе», — цитирует Гвардиолу AS.

После 11 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль», в активе которого 31 очко, лидирует в турнирной таблице. «Манчестер Сити» (25) располагается на второй строчке. 10 ноября клубы встретятся на домашнем стадионе «красных».

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о соперничестве с «Манчестер Сити».