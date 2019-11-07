WADA потратило $8 млн на расследование в отношении России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/165/12670165/000_1AU92S-pic905-895x505-76656.jpg">

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что расследование в отношении России обошлось организации в $8 млн.

«У меня нет точных данных, но расследования обходятся очень дорого. И они продолжаются, так что, думаю, мы приблизились к сумме $8 млн, если считать с первого расследования», — цитирует Ниггли ТАСС.

В 2014 году WADA начало расследование в связи с допинговым скандалом в российской легкой атлетикой. В настоящее время организация проверяет возможное манипулирование данными московской антидопинговой лаборатории.

Ранее новый глава WADA Витольд Банька высказался о допинговом скандале в российском спорте.