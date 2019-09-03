Сын Плющенко объяснил, почему не пошел в школу в этом году
Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко поздравил школьников с началом учебного года.
Помимо поздравлений с прошедшим Днем знаний, в своем посте «Гном Гномыч» объяснил и причину, по которой не ходит в школу сам.
«Всех первоклашек поздравляю с Днем знаний! Я иду в школу только на следующий год, так как мне всего шесть лет, так что просьба не выдавать СМИ желаемое за действительное. Пока я занимаюсь с преподавателями дома и уже прохожу школьную программу первого класса с апреля! А пока поехал тренироваться в Академию «Ангелы Плющенко» и готовиться к соревнованиям, так что всем чао», — гласит пост в инстаграме мальчика.
Ранее видео участия олимпийской чемпионки Алины Загитовой в линейке школы появилось в Сети.
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Всех первоклашек поздравляю с Днём Знаний ! Я иду в школу только на следующий год,так как мне всего 6 лет,так что просьба не выдавать СМИ желаемое за действительное,я пока занимаюсь с преподавателями дома и уже прохожу школьную программу 1 класса с апреля месяца ! А пока поехал тренироваться в Академию @angelsofplushenko и готовиться к соревнованиям, так что всем чао ❤️����