Фанаты «Зенита» почтили память жертв трагедии в Беслане

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Болельщики петербургского «Зенита» во время матча восьмого тура чемпионата России против московского «Спартака» почтили память жертв трагедии в Беслане, передает РИА «Новости».

15 лет назад, 1 сентября 2004 года, боевики атаковали школу в Северной Осетии. В результате трагедии погибли 333 мирных граждан, в том числе 186 детей.

Фанаты сине-бело-голубых вывесили баннер с надписью «Беслан 15 лет… Помним».

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом», прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака».