Вторая гонка Формулы-2 отменена в память о погибшем Юбере

Вторую гонку Формулы-2 в Бельгии отменят из-за трагической смерти французского пилота Антуана Юбера.

Вместе с двумя гонщиками американцем Хуаном Мануэлем Корреа и японцем Марино Сато он попал в аварию на втором круге на выходи из поворота «Красная вода». Сато смог самостоятельно покинуть место ДТП, а двое других были госпитализированы.

За жизнь Юбера боролись врачи, однако спасти его не удалось. Пилот умер в в 18:45 по бельгийскому времени. Через пару недель, 22 сентября ему должно было исполниться 23 года.

«Формула-1, Формула-2 и Формула-3 глубоко огорчены уходом из жизни Антуана Юбера в результате ужасной аварии в сегодняшней основной гонке на «Спа-Франкоршам», в которую были вовлечены три гонщика. Мы бы хотели выразить глубочайшие соболезнования семье Антуана, его близким и друзьям. Мы также хотели бы выразить сочувствие всей команде «Арден».

Антуан был вежлив со всеми, всегда улыбался, его позитивный настрой заражал всех вокруг. Его будет очень не хватать. Из уважения к нему завтрашняя гонка была отменена», — гласит заявление организаторов.

Ранее появилась новая информация о состоянии попавшего вместе Юбером в ДТП гонщика.