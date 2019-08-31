Неймар заявил о срыве трансфера в «Барселону»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/725/12584725/RTS2MTBV-pic905-895x505-36807.jpg">

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар переживает по поводу своего трансфера в каталонскую «Барселону», сообщает журналист Херард Ромеро.

Как утверждает источник, форвард связался с некоторыми игроками сине-гранатовых, чтобы сообщить о несостоявшемся переходе в клуб.

Неймар отчаянно хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барсу», за которую выступал с 2013 по 2017 год.

«Барселона» сделала парижскому клубу несколько предложений, от которых парижане отказались. Последним вариантом, на который якобы согласился «ПСЖ», был обмен Неймара на Ивана Ракитича, Усмана Дембеле и Жана-Клера Тобидо с доплатой со стороны «Барселоны». Тем не менее ни руководство испанского гранда, ни главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель не сумели уговорить Дембеле сменить клубную прописку.

Ранее сообщалось, что форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и Неймар сразились в дуэли на световых мечах.