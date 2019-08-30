Объявлен лучший игрок Лиги Европы сезона-2018/19

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Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.

На звание лучшего игрока Лиги Европы сезона-2018/19 также претендовали француз Оливье Жиру («Челси») и серб Лука Йович, который в сезоне-2018/19 играл за немецкий «Айнтрахт» и летом также перешел в «Реал».

Список трех претендентов был отобран в результате голосования главных тренеров клубов, пробившихся в групповую стадию Лиги Европы прошлого сезона, а также 55 журналистов, выбранных Ассоциацией европейских спортивных СМИ, по одному из каждой страны-члена УЕФА.

Ранее определились соперники «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы.