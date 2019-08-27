Футболисты «Барселоны» выиграли почти полмиллиона евро в покерном турнире

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Защитник испанского футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике и полузащитник команды Артуро Видаль на двоих выиграли 487 410 евро в покерном турнире.

В турнире среди 1733 игроков футболистам удалось дойти до финального стола, где Пике стал вторым, выиграв 352 950 евро. Видаль занял пятое место с прибылью в 134 460 евро, сообщает El Nacional.

#ENDeportes Piqué y Vidal ganaron casi medio millón de euros en un torneo de póquer https://t.co/BgF5B4GROW pic.twitter.com/Ds1ZsxRTSy

— El Nacional (@ElNacionalWeb) 27 августа 2019 г.

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