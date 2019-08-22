Пострадавший от нападения Макгрегора впервые высказался об инциденте

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Пожилой мужчина рассказал о нападении бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) Конора Макгрегора.

Инцидент произошел в апреле 2019 года. Боец ударил потерпевшего в одном из баров Дублина. Отмечается, что причиной нападения стал отказ мужчины пить виски, которым Макгрегор угощал всех посетителей заведения.

«Он меня ударил. Я испытывал боль на протяжении недели. Моей жизни ничего не угрожало. Мне не нравится Макгрегор. Я думаю, что его репутация пострадает. Конор — хулиган. Хулиган, у которого есть деньги», – цитирует потерпевшего Irish Sun.

Ранее сообщалось, что ирландский боксер вызвал на ринг Макгрегора за нападение на старика.