Пострадавший от нападения Макгрегора впервые высказался об инциденте
Пожилой мужчина рассказал о нападении бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) Конора Макгрегора.
Инцидент произошел в апреле 2019 года. Боец ударил потерпевшего в одном из баров Дублина. Отмечается, что причиной нападения стал отказ мужчины пить виски, которым Макгрегор угощал всех посетителей заведения.
«Он меня ударил. Я испытывал боль на протяжении недели. Моей жизни ничего не угрожало. Мне не нравится Макгрегор. Я думаю, что его репутация пострадает. Конор — хулиган. Хулиган, у которого есть деньги», – цитирует потерпевшего Irish Sun.
Ранее сообщалось, что ирландский боксер вызвал на ринг Макгрегора за нападение на старика.