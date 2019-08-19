«Спартак» одолел ЦСКА в шестом туре чемпионата России

«Спартак» дома взял верх над ЦСКА в центральном матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча закончилась со счетом 2:1.

На дубль защитника хозяев Жиго «армейцы» ответили точным ударом Марио Фернандеса.

Таким образом, «Спартак» с 11 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице. ЦСКА же с 10 баллами опустился на шестую строчку.

Чемпионат России. Шестой тур
«Спартак» — ЦСКА — 2:1
Голы: 1:0 — Жиго — 59, 1:1 — Фернандес — 68, 2:1 — Жиго — 79.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию дерби.

Ранее жена Мамаева прокомментировала слухи о переходе Павла в «Ростов».