«Спартак» одолел ЦСКА в шестом туре чемпионата России
«Спартак» дома взял верх над ЦСКА в центральном матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча закончилась со счетом 2:1.
На дубль защитника хозяев Жиго «армейцы» ответили точным ударом Марио Фернандеса.
Таким образом, «Спартак» с 11 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице. ЦСКА же с 10 баллами опустился на шестую строчку.
Чемпионат России. Шестой тур
«Спартак» — ЦСКА — 2:1
Голы: 1:0 — Жиго — 59, 1:1 — Фернандес — 68, 2:1 — Жиго — 79.
«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию дерби.
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