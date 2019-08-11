Известны стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ «Локомотив» — «Урал»

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11 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве пройдет матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в рамках которого московский «Локомотив» встретится с «Уралом».

Клубы уже назвали стартовые составы команд, которые примут участие во встрече национального чемпионата.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За «железнодорожников» сыграют: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Мурило, Коломейцев, Дорофеев, Тугарев, Магкеев, Сулейманов.

Цвета «Урала» будут защищать: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Панюков.

Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Поляков, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Погребняк, Ильин, Юсупов.

Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее ФНЛ ответила на шутку «Сочи» об отсутствии голов на матчах РПЛ.