Прокурор поддержала решение снять с Неймара обвинения в изнасиловании

Прокурор бразильского штата Сан-Паулу Флавия Мерлини поддержала решение закрыть дело об изнасиловании в отношении нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Мы не знаем, что происходит за четырьмя стенами. Так что у нас есть слова одного человека против слов другого. Я поддерживаю решение закрыть дело», — цитирует Мерлини Spiegel.

Модель Нажила Триндади написала на Неймара заявление в полицию, обвинив его в изнасиловании. Футболист отрицал вину и заявил, что стал жертвой мошенников.

Ранее сообщалось, что обвинившую Неймара в изнасиловании модель проверят на ложные показания.